Краткое соченение Киребеевич и Калашников (по произведению М.Ю. Лермонтова "Песня про купца Калашникова...")

Гость: Гость:

В основе поэмы М.Ю. Лермонтова «Песнь про царя Ивана Васильевича…» представлены столкновение противоположных человеческий характеров, конфликт взглядов и принципов. Кирибеевич и Калашников – два совершенно разных представителя русской знати. Первый из них – Кирибеевич, любимый опричник царя Ивана Грозного. Он пользуется расположением и милостью государя и имеет все: хорошего коня, оружие, дорогие одежды, любовь девушек. Но ему полюбилась чужая жена, жена купца Калашникова Алена Дмитриевна. Красота, богатство, могущество Кирибеевича испортили его, он стал человеком эгоистичным, попирающим семейные устои и правила. Замужество избранницы его не останавливает. Подкараулив ее, Кирибеевич предлагает Алене Дмитриевне богатство в обмен на любовь: «Хочешь золота али жемчугу? Хочешь ярких камней аль цветной парчи? Как царицу я наряжу тебя, Станут все тебе завидовать…» Его не останавливает присутствие соседок и бесчестие, грозящее замужней женщине. Кроме того, Кирибеевич оказывается человеком лживым, ведь о замужестве своей возлюбленной он не рассказал даже царю. Перед кулачным боем, на который его вызвал оскорбленный муж Алены Дмитриевны купец Калашников, Кирибеевич ведет себя как бахвал: «Присмирели, небось, призадумались! Так и быть, обещаюсь, для праздника, Отпущу живого с покаянием, Лишь потешу царя нашего батюшку». Дерзкая самоуверенность Кирибеевича отталкивает: «Ты поведай мне, добрый молодец, Каким именем прозываешься? Чтобы знать, по ком панихиду служить, Чтобы было чем и похвастаться». В финале поэмы любимый царский опричник получает по заслугам. Поступки этого человека вызывают чувство неприязни и осуждения. Совсем другим героем предстает купец Калашников. Это порядочный семьянин, живущим по христианским законам, любящий жену и детей. Ни минуты не раздумывая, Калашников готов отомстить обидчику за нанесенное его семье бесчестие. Перед боем он ведет себя как настоящий мужчина: «Поклонился прежде царю грозному, После белому Кремлю да святым церквям, А потом всему народу русскому…» На дерзкий вызов Кирибеевича Калашников отвечает так: «И жил я по закону Господнему: Не позорил я чужой жены, Не разбойничал ночью темною, Не таился от свету небесного… К тебе вышел я теперь, басурманский сын, - Вышел я на страшный бой, на последний бой!» Одержав победу в этом бою, Калашников предстает перед разгневанным царем. На государев вопрос о причине конфликта, уклончиво отвечает, что убил соперника «вольной волею, а за что, про что – не скажет, а скажет только богу единому». Даже перед угрозой казни Калашников отказывается называть имя жены, чтобы не запятнать ее чести. Порядочность, честь, благородство Калашникова показывают, что он один из лучших представителей русского общества.