Помогите пожалуйста с таблицей срочно

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Плоские черви 1 Тело вытянуто и сплющено сверху вниз .Задний конец тела заострён, а передний расширен. Мышцами представлен кожно-мускульный мешок. 2 Покровы тела покрыты ресничками, благодаря которым, плоские черви могут плавно передвигаться. 3 Бывают паразитирующие и свободноживущие. Паразитирующие живут в организмах хозяевах и живут за счёт них, а свободноживущие обычно морские жители, реже пресноводные.Они- хищники, питающиеся мелкими водными животными. 4 Представлена только кровеносными сосудами. 5 У плоских червей нервные клетки не разбросаны по всему телу, как у кишечнополостных, а собраны в два нервных ствола. В передней части они объединены в утолщение - нервный узел. 6 Всё тело плоских червей пронизано многочисленными тонкими разветвленными канальцами. 7 В передней части тела расположены два овальных тельца - яичники, а по всему телу разбросаны многочисленные пузырьки- семенники. 8 Пищеварение пищи происходит в разветвлениях кишечника , который заканчивается слепо. Не переваренные остатки пищи выбрасываются через рот наружу. Про остальных постараюсь написать, но только чуть по позже. Извини.