Помогите пожалуйста с таблицей срочно
Биология
Помогите пожалуйста с таблицей срочно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Плоские черви 1 Тело вытянуто и сплющено сверху вниз .Задний конец тела заострён, а передний расширен. Мышцами представлен кожно-мускульный мешок. 2 Покровы тела покрыты ресничками, благодаря которым, плоские черви могут плавно передвигаться. 3 Бывают паразитирующие и свободноживущие. Паразитирующие живут в организмах хозяевах и живут за счёт них, а свободноживущие обычно морские жители, реже пресноводные.Они- хищники, питающиеся мелкими водными животными. 4 Представлена только кровеносными сосудами. 5 У плоских червей нервные клетки не разбросаны по всему телу, как у кишечнополостных, а собраны в два нервных ствола. В передней части они объединены в утолщение - нервный узел. 6 Всё тело плоских червей пронизано многочисленными тонкими разветвленными канальцами. 7 В передней части тела расположены два овальных тельца - яичники, а по всему телу разбросаны многочисленные пузырьки- семенники. 8 Пищеварение пищи происходит в разветвлениях кишечника , который заканчивается слепо. Не переваренные остатки пищи выбрасываются через рот наружу. Про остальных постараюсь написать, но только чуть по позже. Извини.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Когда из первой бригады во вторую перевели 10 рабочих, в этих бригадах рабочих стало поровну.На сколько рабочих больше было в первой бригаде, чем в...
Математика
Математика