Краткое сочинение рассуждение барышня крестьянка

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Это чудесная повесть о барышне Лизе,которая притворялась Акулиной-крестьянской дочерью,чтобы понравиться Алексею-сыну человека к которому Лизин отец относился с неприязнью,из-за пристрастия того ко всему английскому.Ей помогает Настя-ее горничная.Лиза притворяется необразованной крестьянкой,Алексей учит ее грамоте и приходит в восторг,видя, как она быстро учится. Однажды отец Лизы,выезжая на охоту,не справился с лошадью.Так он попал в дом к Берестовым.Затем Муромский приглашает их к себе.Но и на этот раз Настя с Лизой выкрутились из этой ситуации.Лиза уговаривает отца ничему не удивляться и приходит на ужин набеленная и накрашенная,в причудливой одежде.Алексей не узнает ее. Сдружившись,их отцы решают поженить своих детей.Узнав об этом,Алексей приходит в ярость и идет с твердым намерением отказаться от женитьбы,так как ему нравится обычная крестьянка Акулина.Но придя в их дом, он узнает в Лизе свою Акулину,чему несказанно радуется. Мне понравилось в произведении ум и смекалка Лизы.Она сумела выпутаться из сложной ситуации.Автор показывает нам,на что способна настоящая любовь.