Краткое содержание "Дубровский" глава12 Даю 30баллов!

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Краткое содержание "Дубровский" глава12 Даю 30баллов!
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Гость:
Глава 12.Дубровский передает Маше записку с просьбой о свидании в беседке. Маша приходит. Владимир сообщает девушке, что он полюбил ее, открывает свое настоящее имя и уверяет в том, что отныне ее отец ему не враг. Тут же Владимир сообщает, что ему необходимо скрыться. Но она всегда в его сердце и может рассчитывать на его помощь. Вечером того же дня к Троекурову пожаловал исправник с требованием выдать ему учителя-француза. Он так же поведал, что Спицын утверждает что Дефорж и Владимир Дубровский одно лицо. Троекуров тут же дает согласие на арест учителя. Но учителя найти нигде не удается.

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