Приведите 3 примера магматических,метаморфических и осадочные горные породы ПОЖАЛУЙСТА,ОЧЕНЬ НАДО!
География
Приведите 3 примера магматических,метаморфических и осадочные горные породы ПОЖАЛУЙСТА,ОЧЕНЬ НАДО!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Магматические- пемза, обсидиан, глина, гранит, базальт ____________________ Метаморфические- мрамор, гнейс ____________________ Осадочные- песчаник, мел, глина, уголь
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