Помогите пожалуйста написать сочинение на тему математика!!!!! 5 класс зорание спасибо)))

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Порой школьники негативно относятся к математике, собирая букет двоек. А между тем, этот предмет является основой всех наук. Без его знания сложно обойтись, поэтому его начинают изучать в садике. Что изучает математика С появлением торговли возникла потребность измерять и соотносить предметы. И как социальное существо человек создал эту науку. Это система цифр, вычислений и измерений. Ее задача создать идеальную модель мира. За основу берется предположение. На этом фундаменте строятся теоремы и законы. Это придуманный мир, его нельзя потрогать руками. Например, созданная математикой категория бесконечности абстрактна. Но плоды вычислений вполне реальны. Так благодаря математике, были созданы деньги, без которых трудно представить существование. Математика… наука о количественных отношениях и пространственных формах действительного мира. Есть ли наука, которая обошлась без математики? Все науки вплетаются в четкие законы цифр. Легко увидеть связь с информатикой, которую можно назвать ее дочерью. Язык предмета состоит из системы исчислений. Таких как двоичная, восьмеричная, шестнадцатеричная. Из набора этих кодов строятся компьютерные программы. Вычисления используются во всех дисциплинах: биологии, географии, астрономии, геометрии и т.д. Законы математики плавно перетекают в законы всех наук и мироздания. Например, меридианы и параллели имеют определенную длину и соотношение. Эта структура позволяет людям ориентироваться в пространстве.