НАПИШИТЕ СРОЧНО СОЧИНЕНИЕ НА ТЕМУ "ЧЕМ ВРЕЛНЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ СИГАРЕТЫ?"

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Электронные сигареты наносят вред здоровью не меньше обычных, утверждается в отчете департамента США по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными препаратами (FDA). Устройства, созданные как безопасная для здоровья альтернатива курению сигарет, работающие на принципах ультразвукового распыления никотина и на основе генератора холодного пара, содержат опасные токсины, говорится в документе. В соответствии с отчетом FDA, в рамках лабораторных исследований 19 видов электронных сигарет от разных производителей было выявлено высокое содержание в дыме различных химикатов, в том числе, таких, как диэтиленгликоль, входящего в состав антифириза, и нитросамин, приводящего к возникновению рака. Кроме того, экспертиза доказала наличие примеси никотина даже в составе наполнителя тех устройств, где, по заверениям производителей, его нет. В докладе FDA подчеркивается, что использование технологической новинки может представлять серьезную угрозу здоровью, так как о воздействии подобного курения на организм известно крайне мало, не существует четких стандартов качества продукта и данных о составе наполнителей. Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) призвало американцев воздержаться от употребления электронных сигарет, сообщает WebMD. По мнению специалистов организации, использование этих устройств не является безопасной альтернативой курению. Сотрудники FDA протестировали 19 картриджей двух производителей электронных сигарет. В ходе исследования были установлены многочисленные несоответствия между реальными показателями содержания вредных веществ и указанной производителем информацией. За исключением одного, все картриджи, реализуемые как безникотиновые, на самом деле содержали вредное вещество. Количество никотина в различных группах картриджей (с высоким, средним и низким его содержанием) отличалось независимо от принадлежности к указанной производителем группе. Кроме того, в одном из картриджей было обнаружено токсичное вещество, обычно используемое в качестве антифриза (диэтиленгликоль) . При употреблении электронные сигареты выделяли нитрозамины, обладающие канцерогенными свойствами, и другие вредные для человека примеси. По словам представителей FDA, протестированные устройства признаны несоответствующими закону о защите прав потребителей. Официально юрисдикция FDA не распространяется на электронные сигареты. В настоящее время производители этих изделий отстаивают свою неподотчетность надзорным органам в суде. Электронная сигарета - устройство, разработанное в качестве альтернативы обычным сигаретам, по принципу работы напоминает ингалятор. В основе устройства лежит генератор холодного пара. Пар выделяется из ароматизированной жидкости, заправленной в картриджи. Картриджи делятся на группы по содержанию никотина: крепкий, средний, легкий, безникотиновый. По утверждениям производителей, электронная сигарета позволяет контролировать как физическую (картриджи с разным содержанием никотина) , так и психологическую (воспроизведение ритуала курения) зависимость.