Краткое содержание книги "Путешествие не кончается" Н. Внуков

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Краткое содержание книги "Путешествие не кончается" Н. Внуков
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Гость:
Однажды папа открыл девятилетнему Андрею тайну: большой книжный шкаф, не вызывавший у мальчика ни малейшего интереса, на самом деле - замечательная машина, позволяющая путешествовать по разным временам и странам. Сначала нехотя, а потом все более увлекаясь, Андрей отправляется в поразительные и даже опасные путешествия. Ему предстоит повстречаться со львами в Танзании, поболтать с Томом и Геком, попасть в неприятность из-за коварных мальчишек города Ривермута, ждать расстрела с Васькой из "Юнармии" и чудом спастись в последнюю минуту, поохотиться с индейцами-шеванезами, попасть в кондуит, встретиться на острове Робинзона с собственной мамой и побывать в бою под Сталинградом.
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