Краткое сообщение по окружающему миру об "освобождении крестианъ"
Окружающий мир
Краткое сообщение по окружающему миру об "освобождении крестианъ"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Крепостное право было отменено в 1861 году.
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