Номер 1239 помогите РЕШИТЬ !!! Б),В),Г),Д),Е) ЭТИ БУКВЫ , А) НЕ НАДО

Математика

Номер 1239 помогите РЕШИТЬ !!! Б),В),Г),Д),Е) ЭТИ БУКВЫ , А) НЕ НАДО

Автор: Гость