Номер 1239 помогите РЕШИТЬ !!! Б),В),Г),Д),Е) ЭТИ БУКВЫ , А) НЕ НАДО
Математика
Номер 1239 помогите РЕШИТЬ !!! Б),В),Г),Д),Е) ЭТИ БУКВЫ , А) НЕ НАДО
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Б)-24,9 В)a+b Г)a+p Д)-m-k Е)0
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