Кратное написание образ Кармен!!!срочно

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Новелла, или скорее повесть, «Кармен»Материал (1845) является едва ли не самым известным произведением Мериме (такой популярности во многом способствовала и знаменитая опера Ж. Бизе, созданная по ее мотивам). Тема, выбранная для «Кармен», уже имела романтическую традицию, но писатель совершил ее реалистическую разработку. Центральным персонажем произведения является цыганка Кармен. Реалистичный характер этого образа наглядно выразительнее при сравнении его с образом Эсмеральды в романе В. Гюго «Собор Парижской Богоматери», который, собственно, красивым романтическим вымыслом. Мериме менее всего идеализирует Кармен. Она - порождение среды, тесно связана с ним, ей присущи все недостатки: вороватость, лживость и т. д. Однако вместе с тем героиня наделена и лучшими человеческими качествами, тем, что больше всего ценил Мериме: она всегда верна своей целостной натуре, честный и искренний в том, что является для нее важным, - в своих чувствах. Кармен свойственна внутренняя свобода, отстаивая которую, она предпочитает лучше умереть, чем уступить. В этом и заключается человеческое достоинство и привлекательность героини.