Крестьяне говорили:Похваляются,что император был мудрым.А в чём мудрость?Затеял подушную подать себе на безголовье,а всему народу на изнурение.Как оценить налоговою политику Петра 1?
История
Крестьяне говорили:Похваляются,что император был мудрым.А в чём мудрость?Затеял подушную подать себе на безголовье,а всему народу на изнурение.Как оценить налоговою политику Петра 1?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да никак, денег в стране нету, колокола с монастырей поснимал и принялся с людей налоги собирать, воевать же как то надо.
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