Определи слово по лексическому значению: 1)Друзья,оставшиеся в классе один на один 2)Лист бумаги,сложенный в 4 раза 3)Равнина,разделённая оврагом пополам 4) Дежурные, убиравшие класс 2 раза

Русский язык
Определи слово по лексическому значению: 1)Друзья,оставшиеся в классе один на один 2)Лист бумаги,сложенный в 4 раза 3)Равнина,разделённая оврагом пополам 4) Дежурные, убиравшие класс 2 раза
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Друзья,оставшиеся в классе один на один(наедине). Лист бумаги,сложенный в 4 раза(вчетверо). Равнина,разделённая оврагом пополам(вдвое). Дежурные,убиравшие класс 2 раза(дважды). Все слова в скобках -  наречия....
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