Определи слово по лексическому значению: 1)Друзья,оставшиеся в классе один на один 2)Лист бумаги,сложенный в 4 раза 3)Равнина,разделённая оврагом пополам 4) Дежурные, убиравшие класс 2 раза

Русский язык

Определи слово по лексическому значению: 1)Друзья,оставшиеся в классе один на один 2)Лист бумаги,сложенный в 4 раза 3)Равнина,разделённая оврагом пополам 4) Дежурные, убиравшие класс 2 раза

Автор: Гость