Словосочетания с предлогом сверху ( именно с предлогом)

Русский язык
Словосочетания с предлогом сверху ( именно с предлогом)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сверху полки, сверху балкона, сверху учебника.                                                                                                                                                  
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