Составь как можно больше предложений, используя слова из левой и правой колонок. Затем напиши их.
Английский язык
Составь как можно больше предложений, используя слова из левой и правой колонок. Затем напиши их.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
There is a bear in the toy box. There are two lazy cats. I have got a clever dog.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Подходит ли предложение„ У мальчика был день рождение в ясный зимний день" так чт?? бы словосочетание ясный зимний день стояло в винительном падеже?
Қазақ тiлi
История