Составь как можно больше предложений, используя слова из левой и правой колонок. Затем напиши их.

Английский язык
Составь как можно больше предложений, используя слова из левой и правой колонок. Затем напиши их.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
There is a bear in the toy box. There are two lazy cats. I have got a clever dog.
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