Подходит ли предложение„ У мальчика был день рождение в ясный зимний день" так чт?? бы словосочетание ясный зимний день стояло в винительном падеже?
Русский язык
Подходит ли предложение„ У мальчика был день рождение в ясный зимний день" так чт?? бы словосочетание ясный зимний день стояло в винительном падеже?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет не подходит сейчас оно стоит у тебя в предложном падеже. Вот такое предложение подойдет: С окна я вижу зимний день. Чтоб определить падеж у словосочетание просто нужно определить сначала падеж существительного. Надеюсь помогла)))
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