Подходит ли предложение„ У мальчика был день рождение в ясный зимний день" так чт?? бы словосочетание ясный зимний день стояло в винительном падеже?

Гость: Гость:

Нет не подходит сейчас оно стоит у тебя в предложном падеже. Вот такое предложение подойдет: С окна я вижу зимний день. Чтоб определить падеж у словосочетание просто нужно определить сначала падеж существительного. Надеюсь помогла)))