Решите уравнение: 3-2х/2-3(5-4х)=4х
Алгебра
Решите уравнение: 3-2х/2-3(5-4х)=4х
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Раскроем скобки: 3 - 2х/2-15+12x=4x Сократим: 3 - x +12x - 15 = 4x Просуммируем: 11x - 12 = 4x | вычтем 4х 7x -12 = 0 | прибавим 12 7х = 12 | разделим на 7 х = 12/7 Ответ: х = 12/7
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