Крестьянским хозяйством изготовлено на 186 дней для 72 коров.На сколько дней хватит корма,если поголовье коров уменьшить на 25% помогите плиззз
Математика
Крестьянским хозяйством изготовлено на 186 дней для 72 коров.На сколько дней хватит корма,если поголовье коров уменьшить на 25% помогите плиззз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
100-25=75% 186-72=114 114*75/100=85 5/10
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Музыка
Математика
Русский язык
ПОМАГИТЕ СРОЧНО УМОЛЯЮ!!!!!!!!!! 1.Что такое архаизмы? Найдите их среди данных слов и ??ыпишите. Вече, чело, рыбарь, помещик, алтын, кафтан, дл...