Крестьянским хозяйством изготовлено на 186 дней для 72 коров.На сколько дней хватит корма,если поголовье коров уменьшить на 25% помогите плиззз

Математика

Крестьянским хозяйством изготовлено на 186 дней для 72 коров.На сколько дней хватит корма,если поголовье коров уменьшить на 25% помогите плиззз

Автор: Гость