Крестьянским хозяйством изготовлено на 186 дней для 72 коров.На сколько дней хватит корма,если поголовье коров уменьшить на 25% помогите плиззз

Математика
Крестьянским хозяйством изготовлено на 186 дней для 72 коров.На сколько дней хватит корма,если поголовье коров уменьшить на 25% помогите плиззз
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
100-25=75% 186-72=114 114*75/100=85 5/10
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