Сочинение как музыка объединяет людей! срочно надо до завтра помогите пожалуйста!!!(((
Музыка
Сочинение как музыка объединяет людей! срочно надо до завтра помогите пожалуйста!!!(((
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Музыка действительно может объединять людей.Ведь ее видов и жанров хватит на всех. У многих людей вкусы в музыке совподают. И это может стать общей темой для разгавора. Таким образом люди сближаются и могут стать хорошими друзьями. Ведь если найдется одна общая тема почему бы и не найтись другой?
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