Сочинение как музыка объединяет людей! срочно надо до завтра помогите пожалуйста!!!(((

Гость: Гость:

Музыка действительно может объединять людей.Ведь ее видов и жанров хватит на всех. У многих людей вкусы в музыке совподают. И это может стать общей темой для разгавора. Таким образом люди сближаются и могут стать хорошими друзьями. Ведь если найдется одна общая тема почему бы и не найтись другой?