Кроссворд по теме "Нарушение деятельности нервной системы".Просто слова по этой т??ме напишите для кроссворда, пожалуйста
Биология
Кроссворд по теме "Нарушение деятельности нервной системы".Просто слова по этой т??ме напишите для кроссворда, пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Думаю спомощью этого материала ты сможешь сделать кроссворд Причинами нарушений высшей нервной деятельности могут послужить: функциональные воздействия на мозг; нарушения эмоций: травматические и хирургические повреждения мозга; влияния различных токсинов и ядов; функциональные и травматические воздействия на другие системы, ведущие к нарушению функций мозга. Экспериментальные нарушения высшей нервной деятельности в той или иной степени воспроизводятся у всех высших животных. Выраженность их зависит от уровня развития подопытного животного (обезьяна-> собака-> крыса-> кролик). В наиболее выраженной и яркой форме нарушения высшей нервной деятельности протекают у человека. При переносе экспериментальных данных, полученных на животных, в клиническую практику необходимо учитывать качественные особенности высшей нервной деятельности человека: наличие у него второй сигнальной системы, социальную детерминированность его поведения и трудовую деятельность.
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