Кроссворд по теме "Нарушение деятельности нервной системы".Просто слова по этой т??ме напишите для кроссворда, пожалуйста

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Думаю спомощью этого материала ты сможешь сделать кроссворд Причинами нарушений высшей нервной деятельности могут послужить: функциональные воздействия на мозг; нарушения эмоций: травматические и хирургические повреждения мозга; влияния различных токсинов и ядов; функциональные и травматические воздействия на другие системы, ведущие к нарушению функций мозга. Экспериментальные нарушения высшей нервной деятельности в той или иной степени воспроизводятся у всех высших животных. Выраженность их зависит от уровня развития подопытного животного (обезьяна-> собака-> крыса-> кролик). В наиболее выраженной и яркой форме нарушения высшей нервной деятельности протекают у человека. При переносе экспериментальных данных, полученных на животных, в клиническую практику необходимо учитывать качественные особенности высшей нервной деятельности человека: наличие у него второй сигнальной системы, социальную детерминированность его поведения и трудовую деятельность.