Сколько грамматических основ? Отец-это был родной дом,детство и школа,та девушка-Шура-это была любовь,а Миша Рубин-друг,который всегда говорил,что,может быть,и есть на свете любовь.но верно то,что на свете есть настоящая дружб...
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Сколько грамматических основ? Отец-это был родной дом,детство и школа,та девушка-Шура-это была любовь,а Миша Рубин-друг,который всегда говорил,что,может быть,и есть на свете любовь.но верно то,что на свете есть настоящая дружба навеки.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решай сам и набирайся ума, а то будешь тупым
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