Сколько грамматических основ? Отец-это был родной дом,детство и школа,та девушка-Шура-это была любовь,а Миша Рубин-друг,который всегда говорил,что,может быть,и есть на свете любовь.но верно то,что на свете есть настоящая дружб...

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Сколько грамматических основ? Отец-это был родной дом,детство и школа,та девушка-Шура-это была любовь,а Миша Рубин-друг,который всегда говорил,что,может быть,и есть на свете любовь.но верно то,что на свете есть настоящая дружба навеки.
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Гость:
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