1 час 15 минут машина была 25% от расстояния между двумя городами. 80% от расстояние ме??ду скоростью двигателя в этих двух городах сколько часов?

Математика
1 час 15 минут машина была 25% от расстояния между двумя городами. 80% от расстояние ме??ду скоростью двигателя в этих двух городах сколько часов?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4 часа (240минут)……………
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