1 час 15 минут машина была 25% от расстояния между двумя городами. 80% от расстояние ме??ду скоростью двигателя в этих двух городах сколько часов?

Математика

1 час 15 минут машина была 25% от расстояния между двумя городами. 80% от расстояние ме??ду скоростью двигателя в этих двух городах сколько часов?

Автор: Гость