Чем в основном питаются звери и птицы обитающие в арктике
Окружающий мир
Чем в основном питаются звери и птицы обитающие в арктике
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Восновном в арктике птицы питаются рыбой и звери тоже
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