Пожалуйста сделайте синтаксический разбор предложения.СРОЧНО! А так как ему и нам было все равно в какую сторону двигаться то мы решили объединиться в следствии чего в нашем полку прибыло и мы продолжили наши небезынтересное п...
Русский язык
Пожалуйста сделайте синтаксический разбор предложения.СРОЧНО! А так как ему и нам было все равно в какую сторону двигаться то мы решили объединиться в следствии чего в нашем полку прибыло и мы продолжили наши небезынтересное путешествие втроем в компании сверстников отнюдь не грустного склада характера. ДАЮ 20 БАЛЛОВ!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лови! Буду благодарна, если отметишь ответ лучшим и тыкнешь "спасибо"! Удачи в учебе!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Русский язык
Сколько грамматических основ? Отец-это был родной дом,детство и школа,та девушка-Шура-это была любовь,а Миша Рубин-друг,который всегда говорил,чт...