Пожалуйста сделайте синтаксический разбор предложения.СРОЧНО! А так как ему и нам было все равно в какую сторону двигаться то мы решили объединиться в следствии чего в нашем полку прибыло и мы продолжили наши небезынтересное п...

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Пожалуйста сделайте синтаксический разбор предложения.СРОЧНО! А так как ему и нам было все равно в какую сторону двигаться то мы решили объединиться в следствии чего в нашем полку прибыло и мы продолжили наши небезынтересное путешествие втроем в компании сверстников отнюдь не грустного склада характера. ДАЮ 20 БАЛЛОВ!

Автор: Гость