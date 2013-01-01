Круглым разобрать слово по составу
Русский язык
Круглым разобрать слово по составу
Ответ(ы):
Гость:
Круглым Отсекаем сначало окончание Напишите в ответе здесь - ЫМ Выделяем основу - всё без окончания - КРУГЛ Выделяем корень слова - подбераем одно
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