Крылатые фразы, из рассказа: Тарас Бульба ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА

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Крылатые фразы, из рассказа: Тарас Бульба ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Слова Тараса Бульбы: «А поворотись-ка, сынку! Экой ты смешной какой! » «А видите эту саблю? Вот ваша матерь! » «Я тебя породил, я тебя и убью! » «Есть ещё порох в пороховницах?! » «Терпи, козак, — атаман будешь! » «Что, сынку, помогли тебе твои ляхи? » «Нет уз святее товарищества! » После рассказа о казни Остапа и исчезновении Тараса 12-я глава повести начинается фразой: «Отыскался след Тарасов» . Фраза стала крылатой, употребляется как поговорка, когда речь идет о человеке, связь с которым дотоле была утрачена
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