Ох, как устал и как болит нога... Ржёт дорога в жуткое пространство. Ты ли, ты ли, ??азбойный Чаган, Приют дикарей и оборванцев? Мне нравится степей твоих медь И пропахшая солью почва. Луна, как жёлтый медведь, В ...

Литература
Ох, как устал и как болит нога... Ржёт дорога в жуткое пространство. Ты ли, ты ли, ??азбойный Чаган, Приют дикарей и оборванцев? Мне нравится степей твоих медь И пропахшая солью почва. Луна, как жёлтый медведь, В мокрой траве ворочается. какие здесь есть средства худ.выразительности?Напиши их и чем они являются
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