Кто был главарем изгоев в повести дети подземелья а) Тыбурций Драб б) Валёк в) В??ся г) Януш СРОЧНО!!!!
Литература
Кто был главарем изгоев в повести дети подземелья а) Тыбурций Драб б) Валёк в) В??ся г) Януш СРОЧНО!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вариант а)Тыбурций Драп
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Математика
Расстояние между двумя городами 120 км. Мотоциклист должен проехать это расстояние за 4 ч. Спустя 2 ч он сделал остановку на 0.5 ч. С какой скорост...
Английский язык
Look at the pictures.Complete the conversations.it's a wonderful day,isn't it?What shall we do? It's raining again!Shall we stay at home?
Окружающий мир