Предательство и дружба
Литература
Предательство и дружба
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Предательство это очень плохо, особенно если этого не ожидаешь! А дружба это чудо, если у вас есть друзья берегите их!
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