Кто быстрее? Змея, тигр или кенгуру? Помогите срочно. Пожалуйста! )
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Кто быстрее? Змея, тигр или кенгуру? Помогите срочно. Пожалуйста! )
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Быстрее конечно же кенгуру
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