Кто дал варюше стальное кольцо почему она заплакала когда она утонула в воду

Литература
Кто дал варюше стальное кольцо почему она заплакала когда она утонула в воду
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Кольцо отдав Варюше бородатый боец с которым встретилась на станции, а заплакала от того, что Варюша потеряла колечко в снегу
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