Кто до Менделеева пытался поделить химические элементы?
Химия
Кто до Менделеева пытался поделить химические элементы?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В 1829 Дёберейнер. Он хотел поделить их по три в группы-триады
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