Подчеркни слова в которых все согласные звуки твердые закоулки записка сказка зв??нок вазелин
Русский язык
Подчеркни слова в которых все согласные звуки твердые закоулки записка сказка зв??нок вазелин
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Гость:
Закоулки,сказка,звонок
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