Кто экзоменовал гостей К.П Троекурова на смелость?

Гость: Гость:

Сам Троекуров с помощью медведя на цепи .Гостя вталкивали в комнату с медведем ,где один только угол был недосягаем .Гость ,очень испуганный , не всегда успевал найти этот угол и всё равно вынужден был улыбаться деспотичному Троекурову .