Кто экзоменовал гостей К.П Троекурова на смелость?
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Кто экзоменовал гостей К.П Троекурова на смелость?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сам Троекуров с помощью медведя на цепи .Гостя вталкивали в комнату с медведем ,где один только угол был недосягаем .Гость ,очень испуганный , не всегда успевал найти этот угол и всё равно вынужден был улыбаться деспотичному Троекурову .
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