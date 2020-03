КТО ХОРОШО ЗНАЕТ ЛАТЫШСКИЙ ПОМОГИТЕ Izmanto enciklopēdijas, interneta vietnes un uzraksti stāstījumu (50-70 vārdi) par vienu no Eiropas Savienības valstīm.

Гость: Гость:

Великобритания: Соединенное королевство Великобритании и Северной Ирландии расположено на Британских островах. Британские острова состоят из двух больших островов, Великобритании и Ирландии, и более пяти тысяч маленьких островов. Их общая площадь - более 315 000 квадратных километров. Великобритания состоит из четырех стран: Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. Их столицы - Лондон, Эдинбург, Кардиф и Белфаст соответственно. Британские острова отделены от Европейского континента Северным морем и Ла-Маншем. Западное побережье Великобритании омывается Атлантическим океаном и Ирландским морем. Поверхность Британских островов очень разнообразна. Север Шотландии горист и называется Высокогорьем, в то время как юг, на котором находятся красивые долины и равнины, называется Среднешотландской низменностью. Север и запад Англии горист, но все остальное - восток, центр и юго-восток - является обширной равниной. Горы - не очень высоки. Бен-Невис - самая высокая гора. (1343) В Великобритании есть много рек, но они не очень длинные. Северн - самая длинная река, в то время как Темза самая глубокая и наиболее важная. Великобритания - одна из самых маленьких стран в мире. Население страны - более 87 миллионов и приблизительно 80 % из них живут в городах. Великобритания высоко индустриально развитая страна. Она известна как один из самых крупных в мире производителей и экспортеров машин, электроники, ткани, самолетов и навигационного оборудования. Великобритания - конституционная монархия. По закону, глава государства - Королева, но практически, Королева правит, но не управляет. Страна управляется избранным правительством с премьер-министром во главе. Британский Парламент состоит из двух палат: Палаты лордов и Палаты общин. В Великобритании есть три главных политических партии: лейбористская, консервативная и либеральная. Либеральная партия - правящая партия в настоящее время. Lielbritānija Apvienotā karaliste Lielbritānijas un Ziemeļīrijas atrodas Britu salās. Britu salas sastāv no divām lielām salām, Lielbritānijā un Īrijā, un vairāk nekā piecu tūkstošu mazu salu. To kopējā platība - vairāk nekā 315 000 kvadrātkilometru. Apvienotā karaliste sastāv no četrām valstīm: Anglijas, Skotijas, Velsas un Ziemeļīrijas. Tās galvaspilsēta - Londona, Edinburga, Кардиф un Vietas attiecīgi. Britu salas ir atdalītas no Eiropas kontinenta Ziemeļu jūru un La Маншем. Rietumu piekraste Lielbritānijā apskalo Atlantijas okeāns un Īrijas jūru. Virsma no Britu salām ir ļoti daudzveidīga. Ziemeļu Skotijā горист un sauc Высокогорьем, bet uz dienvidiem, uz kura atrodas skaistas ielejas un līdzenumi, ko sauc par Среднешотландской низменностью. Ziemeļu un rietumu Anglijas горист, bet viss pārējais - austrumi, centrs un south-east - ir plašu līdzenumu. Kalni - nav ļoti augstas. Ben Nevis - augstākais kalns. (1343) Lielbritānijā ir daudz upju, bet tie nav ļoti gari. Северн - garākā upe, bet Темза dziļākā un vissvarīgākā. Lielbritānija - viena no vismazākajām valstīm pasaulē. Iedzīvotāju skaits valstī - vairāk nekā 87 miljonu un aptuveni 80 % no tiem dzīvo pilsētās. Lielbritānija industriāli augsti attīstīta valsts. Viņa ir pazīstama kā viens no lielākajiem pasaules ražotājiem un eksportētājiem mašīnas, elektronikas, audums, gaisa kuģu un navigācijas iekārtas. Lielbritānija - konstitucionālā monarhija. Saskaņā ar likumu, valsts galva ir Karaliene, bet praktiski, Karaliene valda, bet nav vada. Valsts vada jaunievēlētā valdība ar premjerministru priekšgalā. Lielbritānijas Parlaments sastāv no divām palātām: Palātas lords un pārstāvju Palātā. Apvienotajā Karalistē ir trīs galvenās politiskās partijas: darba konservatīvs un liberāla. Liberālās partijas - valdošā partija pašlaik.