Кто,когда и почему сказал "молись и работай"

История
Кто,когда и почему сказал "молись и работай"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кардинал Франции Ришелье
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