Кто, на ваш взгляд, был более всего достоин престола? (Борис Годунов, Григорий Отре??ьев, Василий Шуйский). Почему ни один из них не смог усидеть на троне?
История
Кто, на ваш взгляд, был более всего достоин престола? (Борис Годунов, Григорий Отре??ьев, Василий Шуйский). Почему ни один из них не смог усидеть на троне?
Ответ(ы):
Гость:
Я считаю, что Годунов. Он действительно бы поднял Россию с колен( он просто не был признан народом, так как не был кровным наследником(((
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Алгебра
Другие предметы