Сжатое изложение про берёзу

Русский язык
Сжатое изложение про берёзу
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
У нас во дворе  растёт белая берёза .Только у берёзы такой красивый белый с тёмными точками и полосками ствол, покрытый нежной тонкой корой .Люблю белую берёзу! Люблю слушать шелест её листьев. Кажется, будто шепчутся листья между собой, рассказывают друг другу какую-то тайну. А как красивы маленькие, похожие на сердечки, зелёные листочки берёзы! Нет дерева прекраснее берёзы.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
люди помогите поже решить линейное уравнение 8y-3 (2y-3 )=7y-2 (5y+8)
Ответить
Алгебра
X+12=3x помагите пожалуйста
Ответить
Другие предметы
Что не разрешается делать при нахождении в убежище
Ответить
Английский язык
Form complete sentences. 1. Nancy/a cup of tea/afternoon/in/sometimes/has/the.
Ответить
История
Какие причины срдействовали созданию балто-славянских государств?
Ответить