Сжатое изложение про берёзу

Гость: Гость:

У нас во дворе растёт белая берёза .Только у берёзы такой красивый белый с тёмными точками и полосками ствол, покрытый нежной тонкой корой .Люблю белую берёзу! Люблю слушать шелест её листьев. Кажется, будто шепчутся листья между собой, рассказывают друг другу какую-то тайну. А как красивы маленькие, похожие на сердечки, зелёные листочки берёзы! Нет дерева прекраснее берёзы.