Кто сильнее корсак или лис

Окружающий мир
Кто сильнее корсак или лис
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Гость:
Лис лис лис лис лис лис лис
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