Найдите все эпизоды с магическими числами в сказке о мододильных яблоках и живой ??оде

Гость: Гость:

1)Жил да был царь, и было у него три сына: старшего звали Федором, второго Василием, а младшего Иваном. 2) Съездил за тридевять земель, в тридесятое царство, привез бы молодильных яблок и живой воды кувшинец о двенадцати рылец. 3) И доезжает до росстаней, до трех дорог. 4)К ладет двенадцать подпруг с подпругою. 5 )В третий раз царь собирает пир, 6) я уже двести верст проскакал... 7) на курьей ножке, об одном окошке. 8) я уже триста верст проскакал. 9) Вокруг ее царства - стена три сажени вышины, сажень толщины, у ворот стража - тридцать богатырей. 10). Три яблока сорви, а больше не бери. 11)по одну сторону шесть полениц-девиц-богатырок и по другую сторону шесть, 12)двенадцать богатырок с тринадцатой -девицей Синеглазкой 13) Достань мне два чана - пудов по двенадцати