Ребят быстрей пожалуйста напишите План по истории 6 параграфа

История
Ребят быстрей пожалуйста напишите План по истории 6 параграфа
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Где текст? Без текста не можем. А так разделите текст на части. Или по абцазам и озаглавьте их, выделите главное.
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