Ребят быстрей пожалуйста напишите План по истории 6 параграфа
История
Ребят быстрей пожалуйста напишите План по истории 6 параграфа
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Где текст? Без текста не можем. А так разделите текст на части. Или по абцазам и озаглавьте их, выделите главное.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Чему равна сумма углов выпуклого четырехугольника, если один из сторон равен 60 а остальные равны между собой
Алгебра
Найти производную функций a) f(x)=sin2x-cos3x b) f(x)=tgx-ctg(x-p/4) v) f(x)=tgx(x/3-2x) g) f(x)=cos(3-2x) d) f(x)=tgx-sin(2x+5)