Почему белки называют гетерополимерами
Биология
Почему белки называют гетерополимерами
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Белки – называют нерегулярными полимерами,потому что представляют собой соединения белков с углеводами (гликопротеиды), жирами (липопротеиды) и нуклеиновыми кислотами (нуклеопротеиды),которые имеют свойство разрушаться. Кроме этого молекулы белка могут распадатся и снова собираться в более большие молекулы.Это называется структурами белками : первичная структура- последовательность аминокислотных остатков; вторичная– это спиральная структура; третичная- глобула; четвертичная- образуется при взаимодействии нескольких глобул (например, молекула гемоглобина состоит из четырех таких субъединиц).
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Чему равна сумма углов выпуклого четырехугольника, если один из сторон равен 60 а остальные равны между собой