Почему белки называют гетерополимерами

Биология
Почему белки называют гетерополимерами
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Белки – называют нерегулярными полимерами,потому что представляют собой соединения белков с углеводами (гликопротеиды), жирами (липопротеиды) и нуклеиновыми кислотами (нуклеопротеиды),которые имеют свойство разрушаться.  Кроме этого молекулы белка могут распадатся и снова собираться в более большие молекулы.Это называется структурами белками : первичная структура- последовательность аминокислотных остатков; вторичная– это спиральная структура; третичная- глобула; четвертичная- образуется при взаимодействии нескольких глобул (например, молекула гемоглобина состоит из четырех таких субъединиц). 
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