(a2+9)(b2+4)gt;24ab ,gheve

Математика
(a2+9)(b2+4)gt;24ab ,gheve
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сумма двух полных квадратов всегда неотрицательна. Единственный вариант, когда получившаяся сумма равна нулю, будет решением системы: Решений у системы 2:  и Получается, что неравенство выполняется для всех a и b кроме двух пар значений: (3,2) и (-3, -2).
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