Какие классы включает тип кольчатые черви

Биология
Какие классы включает тип кольчатые черви
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
        К кольчатым червям принадлежатпервичные кольчецы, многощетинковые и малощетинковые черви, пиявки и эхиуриды. В типе кольчатых червей насчитывают около 8 тыс. видов. Это наиболее высокоорганизованные представители группы червей. Размеры кольчецов колеблются от долей миллиметра до 2, 5 м. Преимущественно это свободноживущие формы. Тело кольчецов подразделено на три части: голова, туловище, состоящее из колец, и анальная лопасть. Такого четкого деления тела на отделы нет у стоящих ниже по своей организации животных.
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