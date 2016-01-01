Кто входит в состав редкоегии в журнал Геолёнок

Гость: Гость:

ГЕОлёнок-российский познавательно-развлекательный журнал для детей. К сожалению в этом,2016 году его грозятся закрыть,но пока он остается Шеф-редактор журнала с 2010 г. -2016г- Мария Милютина., Владимир Есипов - с 2016г Заместитель-Борислав Козловский. Бренд-менеджер-Виктория Андреева. Руководитель проекта ГЕО-Александр Емцев.