Кто входит в состав редкоегии в журнал Геолёнок
Литература
Кто входит в состав редкоегии в журнал Геолёнок
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ГЕОлёнок-российский познавательно-развлекательный журнал для детей. К сожалению в этом,2016 году его грозятся закрыть,но пока он остается Шеф-редактор журнала с 2010 г. -2016г- Мария Милютина., Владимир Есипов - с 2016г Заместитель-Борислав Козловский. Бренд-менеджер-Виктория Андреева. Руководитель проекта ГЕО-Александр Емцев.
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