Зробіть фонетичний розбір слів кращий, джем, спілкуваться
Українська мова
Зробіть фонетичний розбір слів кращий, джем, спілкуваться
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