Подготовить сообщение о восстании декабристов

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Восстание декабристов — силовая попытка молодых представителей высшей аристократии Российской империи, в основном действующими и отставными офицерами гвардии и флота, изменить политический строй. Восстание произошло 14 декабря (потому декабристы) 1825 года в Петербурге, на Сенатской площади и было подавлено войсками, преданными власти Причины восстания декабристовРазочарование дворянских интеллигентов неудачей либеральных преобразований, декларируемых императором Александром I при вступлении на престол.Неудовольствие постепенным возвращением власти к реакционной, охранительной внутренней политикеЕвропейское образование и воспитание, получаемое представителями петербургского Света, которое позволяло более чутко улавливать либеральные западные идеи. Большинство декабристов училось в кадетских корпусах, сухопутных, морских, пажеских, а кадетские корпуса были тогда рассадниками общего либерального образования и всего менее были похожи на технические и военно-учебные заведения*Разница в порядках европейских и русских, познанная на собственном опыте офицерами, вернувшимися из зарубежных антинаполеоновских походовНесправедливое устройство русского общества: рабство, неуважение к правам личности, презрение общественных интересов. дикость нравов, закоснелость народа, тягостное положение русского солдата в военных поселениях, равнодушие общества Кюхельбекер на допросе следственной комиссии признался, что главной причиной, заставившей его принять участие в тайном обществе, была скорбь его об обнаружившейся в народе порче нравов как следствии угнетения. «Взирая на блистательные качества, которыми бог одарил русский народ, единственный на свете по славе и могуществу, я скорбел душой, что все это задавлено, вянет и, быть может, скоро падет, не принесши никакого плода в мире*»