Куб вписан в шар. Нйдит площадь поверхности шара, если ребро куба равно корень из 6 дм
Геометрия
Куб вписан в шар. Нйдит площадь поверхности шара, если ребро куба равно корень из 6 дм
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Здравствуйте. Сейчас вкратце объясню. Куб вписан в шар, следовательно, диаметр - диагональ куба. D=SQRT(6*6+*6*6+6*6)=SQRT108 S=D*D*П=108*108*3,1415=339,29 дм^2
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