Научная конференция проводится в 3 дня. Всего запланировано 80 докладов - первые два по 25 докладов, остальные в последний день конференции. Порядок докладов определяется жеребьевкой. Какова вероятность что доклад доктора Н. ок...
Алгебра
Научная конференция проводится в 3 дня. Всего запланировано 80 докладов - первые два по 25 докладов, остальные в последний день конференции. Порядок докладов определяется жеребьевкой. Какова вероятность что доклад доктора Н. окажется запланирован на последний день?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
одна восьмая. 1/8 где то
Гость:
Решение: Всего 80 возможных исходов. Благоприятен исход, когда доктор Н займет одну из 10 позиций в списке выступающих в последний день. Вероятность находим, как отношение благоприятных исходов эксперимента (80-50)=30 к числу всех возможных исходов 80 2) 30/80=3/8
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