Научная конференция проводится в 3 дня. Всего запланировано 80 докладов - первые два по 25 докладов, остальные в последний день конференции. Порядок докладов определяется жеребьевкой. Какова вероятность что доклад доктора Н. ок...

Алгебра

Научная конференция проводится в 3 дня. Всего запланировано 80 докладов - первые два по 25 докладов, остальные в последний день конференции. Порядок докладов определяется жеребьевкой. Какова вероятность что доклад доктора Н. окажется запланирован на последний день?

Автор: Гость