Из утверждений выберите верные: а) Число (-4) является арифметическим квадратным корнем из числа 16; б) Числа 2,8 и 13/8 являются рациональными; в)Числа 3/7 и -3/7 являются взаимно обратными; г) Число 107 кратно числу 3; д) 97 ...

Алгебра

Из утверждений выберите верные: а) Число (-4) является арифметическим квадратным корнем из числа 16; б) Числа 2,8 и 13/8 являются рациональными; в)Числа 3/7 и -3/7 являются взаимно обратными; г) Число 107 кратно числу 3; д) 97 и 103 - натуральные простые числа

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